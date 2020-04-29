“Почта России” продлила срок хранения посылок до 60 дней

За исключением “административных” и “судебных” отправлений, их срок хранения по-прежнему составляет одну неделю.

В период режима самоизоляции “Почта России” временно продлила срок хранения отправлений. Все клиенты смогут забрать свои письма и посылки в течение двух месяцев. За исключением “судебных” и “административных” отправлений, их по-прежнему необходимо получить в течение 7 дней.

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Напоминаем, что жители Петербурга и Ленобласти могут воспользоваться цифровыми сервисами «Почты Россиии». Также необходимые услуги сотрудники могут оказать на дому: от выплаты пенсий до приема коммунальных платежей.