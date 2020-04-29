Пенсионерка из Кингисеппа перевела лжесотруднику банка 77 тыс. рублей

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

28 апреля около 12:30 в полицию Кингисеппского района обратилась 73-летняя жительница Кингисеппа, которая перевела крупную сумму денег лжесотруднику банка. 

Позвонивший мужчина представился сотрудником «Сбербанка» и сообщил, что на имя пенсионерки оформлен кредит. Чтобы остановить мошенников, необходимы данные ее банковской карты.

Пожилая женщина выполнила просьбу мошенника, после чего с ее счета были украдены 77 тыс. рублей.

Вам будет интересно
Лжесотрудник банка украл 140 тыс. рублей у пенсионерки из Сиверского
25 апреля около 13:00 в полицию Гатчинского района обратилась 77-летняя жительница поселка Сиверский, у которой украл крупную сумму денег лжесотрудник...
27.04.2020 156