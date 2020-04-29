Вместо возврата денег за отмененные билеты “Аэрофлот” будет выдавать ваучеры

Авиакомпания “Аэрофлот” планирует вместо возврата средств за отмененные билеты предоставлять пассажирам ваучер на сумму возврата с бонусом в виде скидки.

За отмененный билет пассажиру возвратят ваучер на полную стоимость билета, также он получит однократную 15% скидку на последующий перелет. Если билет был куплен по самому дорогому тарифу эконом-класса, то пассажир получит скидку в 25%. Программа распространяется и на невозвратные билеты.

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Ваучеры планируется выдавать до конца 2020 года, они будут действовать три года.