Парламентарии Ленобласти просят продлить действие ЕНВД до 2024 года

Депутаты Ленобласти предлагают продлить действие специального налогового режима для отдельных видов деятельности до 1 января 2024 года вместо действующей нормы

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, региональный парламент выступил с законодательной инициативой по внесению в Государственную Думу проекта изменения в статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

В настоящее время ЕНВД является одним из самых востребованных режимов налогообложения у малого бизнеса. В целом по стране его применяют более двух миллионов налогоплательщиков, а это треть от общего числа всех субъектов малого и среднего бизнеса. Система позволяет предпринимателям самостоятельно вести бухгалтерский учет, планировать свои издержки и совмещать ЕНВД с другими режимами налогообложения без потерь и рисков.

По словам вице-спикера ЗакСа Ленобласти Николая Пустотина, об этой инициативе просили сами предприниматели и муниципалитеты, также вопрос обсуждался с комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.

«В сложных экономических условиях сохранение ЕНВД — это не только мера поддержки малого бизнеса, стимул к его развитию, но и одновременно стабильный источник налоговых доходов для муниципальных бюджетов», — отметил депутат.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, индивидуальные предприниматели в Ленобласти могут рассчитывать на отсрочку платежей по налогам (кроме НДС и НДФЛ) до 6 месяцев, снижение ставки налога по УСН («доходы») с 6% до 1% для определённых ОКВЭД, снижение значения коэффициента К2 (при ЕНВД), продление на 4 месяца налога (при патенте), срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года. Также предприниматели вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки по оплате коммерческой аренды до 01.10.2020 года с последующей рассрочкой платежей, а также с предложением снизить арендные платежи не менее чем на 50% за тот период, когда Ваше предприятие не работало. Если предприниматель арендует государственное или муниципальное имущество, то он может получить освобождение от арендной платы сроком на 3 месяца (март, апрель, май), отсрочку на уплату арендных платежей сроком на 3 месяца (март, апрель, май) с рассрочкой до конца 2020 года, отсрочку на уплату арендных платежей 01.10.2020 с рассрочкой до конца 2021 года (для наиболее пострадавших хозяйствующих субъектов).