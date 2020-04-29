Александр Дрозденко рассказал, как Ленобласть живет во время пандемии

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время прямого эфира “ЛенТВ24” рассказал, как Ленобласть живет в период пандемии коронавируса.

По его словам, правительство делает все, чтобы бизнес и экономика были на уровне.

“Для нас очень важно, как чувствуют себя экономика Ленобласти, социальная сфера и наши граждане. Мы постепенно вышли на плато. Благодаря этому мы можем грамотно распоряжаться нашими ресурсами, рабочей силой и всем, что нам позволит победить коронавирус и вернуться к прежней жизни”, — отметил Дрозденко.

Он также добавил, что в регионе развернуто почти 1900 коек пациентов с коронавирусной инфекцией и подготовлено сотни аппаратов ИВЛ. По состоянию на 28 апреля к аппарату ИВЛ были подключены 19 человек.

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Ленобласть продолжает проводить карантинные мероприятия. В ближайшее время, по его словам, планируется ужесточить меры на приграничных территориях: Выборге, Первомайском, Рощино и Пикалево.