Александр Дрозденко: Ленобласть легче переживает кризисы из-за многопрофильной экономики  

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в эфире «ЛенТВ24» сообщил, что многопрофильная экономика региона позволила пережить кризисы прошлых лет без особых потерь.

«У нас очень многопрофильная экономика и кризисы 2008 и 2012 годов мы проходили немного легче, чем другие регионы. Мы не зависим от какой-то определенной отрасли и сырьевых ресурсов», – рассказал Александр Дрозденко

В развитии регионального валового продукта полноценно участвуют сразу 20 секторов. И в случае, если какая-то отрасль проваливается, то другая держится на плаву. Часто можно наблюдать, как в кризис некоторые производства, наоборот, переживают подъем. Например, во время COVID-19 это предприятия по изготовлению масок, антисептиков, лекарств.

«Мы должны понимать, что кризис – это время как потерь, так и возможностей», – заявил Александр Дрозденко

По словам губернатора Ленобласти, в 2020 году «локомотивами» региональной экономики будут сельское хозяйство, производство продуктов питания, строительство социальных объектов и дорог.