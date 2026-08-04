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В Ленобласти заработали оперштаб и горячая линия для пострадавших продавцов WB

Во вторник в регионе состоялось первое заседание оперативного штаба.

В Ленобласти заработали оперштаб и горячая линия для пострадавших продавцов WB - Во вторник в регионе состоялось первое заседание оперативного штаба.
Фото: Александр Дрозденко/ МАКС

В Ленинградской области начали работать оперативный штаб и горячая линия по оказанию поддержки пострадавшим селлерам Wildberries. Об этом 4 августа сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Первое заседание оперштаба состоялось во вторник. Встреча была посвящена выработке схемы взаимодействия с Wildberries и координации действий правительства региона и маркетплейса.

«Задача — чтобы каждый пострадавший предприниматель понимал алгоритм: куда обращаться, какие документы готовить, в какие сроки и какую поддержку получит», — подчеркнул губернатор.

Также Ленинградская область уже выделила первые 100 миллионов рублей на льготные займы предпринимателям из уставного капитала региональной микрокредитной компании. Финансовую помощь селлеры смогут направить на пополнение оборотных средств и восстановление товарных позиций. Как ранее подчеркивал губернатор, кредит предоставляется на особых условиях — с низкой ставкой и в ускоренном порядке.

«Предусмотрели и случаи, когда у пострадавших недостаточно обеспечения: до 30% сделки будут обеспечены поручительством региональной гарантийной организации. Также прорабатываем совместные программы с крупнейшими банками. Областные структуры поддержки уже начали предоставлять кредитные каникулы — отсрочку на шесть месяцев тем, кто ранее брал займы. Это первая мера, которую можно было запустить оперативно», — также рассказал Александр Дрозденко.

Глава региона добавил, что лично контролирует ситуацию. Пострадавшие предприниматели уже могут обращаться на горячую линию и в оперштаб по номеру 8-800-302-0-813.

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04.08.2026
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Теги

Александр Дрозденко оперштаб WB
Новости Экономика

Александр Дрозденко обсудил с Иреком Файзуллиным строительство и ЖКХ Ленобласти

Губернатор Ленинградской области провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Файзуллиным.

Александр Дрозденко обсудил с Иреком Файзуллиным строительство и ЖКХ Ленобласти - Губернатор Ленинградской области провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунал
Фото: Правительство Ленинградской области

Стороны обсудили ключевые направления: подготовку к отопительному сезону, модернизацию коммунальной инфраструктуры, строительство жилья, благоустройство и комплексное развитие территорий.

За первые шесть месяцев 2026 года в регионе введено более 2 миллионов квадратных метров жилья. С 2019 года из аварийного фонда переселены 16,8 тысячи человек, освобождено 262,7 тысячи квадратных метров непригодного жилья, а права более 40 тысяч дольщиков восстановлены. За последние пять лет в эксплуатацию введено свыше 130 социальных объектов.

В текущем году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и региональным программам благоустроены 27 общественных и дворовых территорий. За новые проекты проголосовали более 162,5 тысячи жителей. Еще восемь заявок направлены на всероссийский конкурс. Накануне Дня строителя Ирек Файзуллин вручил Александру Дрозденко знак «Почетный строитель России».

«Эта награда — высокая оценка труда всей строительной команды Ленинградской области», — отметил глава региона.

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16.07.2026
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Теги

Ленобласть Александр Дрозденко ЖКХ в Ленобласти Ирек Файзуллин

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