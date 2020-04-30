В Ленобласти зафиксирован 51 новый случай COVID-19 – статистика на 30 апреля

За прошедшие сутки в России зафиксировано 7 099 новых фактов заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019. В Ленобласти 51 новый случай, в Петербурге – 336.

Общее число заболевших за все время в России – 106 498 человек. За весь период умерло 1 073 человека с коронавирусом, выздоровели – 11 619 человек.

Динамика заболевания по городам и регионам: