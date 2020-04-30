Возле поселка Рахья немолодой водитель насмерть сбил женщину и скрылся

26 апреля на автодороге «Петербург – Морье» недалеко от поселка Рахья во Всеволожском районе 54-летний водитель Skoda Rapid сбил насмерть 32-летнюю женщину и скрылся.

Автомобиль был найден 29 апреля у дома № 53, корп. 1, по Полюстровскому проспекту в Петербурге. Водитель был задержан в этот же день, в 17:10 у дома № 26, корп. 3, по улице Демьяна Бедного.