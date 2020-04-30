Сосновоборцы стали победителями областного онлайн-турнира по шахматам

Областной онлайн-турнир по шахматам “Честная Швейцарка” проходил на профессиональной шахматной платформе lichess.org.

Первое место на турнире заняла команда Соснового Бора, второе — Сертолово-1, тройку замыкают спортсмены из Киришей. Победителей наградят кубками, а призеры будут отмечены медалями и грамотами.

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Награждение состоится 24 августа на закрытии Чемпионата Ленобласти по шахматам в Волхове.