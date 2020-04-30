Пенсионерка из Сертолово перевела лжесотруднику банка 4,5 миллиона рублей

Лжесотрудник банка сообщил пенсионерки, что ее сбережения необходимо перевести в более безопасное место, иначе их могут украсть.

В полицию Выборгского района обратилась 63-летней пенсионерки из Сертолово. Она рассказал, что целый день ей названивали неизвестные, представлявшиеся сотрудниками Центробанка. Они уверяли женщину, что ее счета оказались в опасности и деньги необходимо перевести в более безопасное место.

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Поддавшись уговорам, она перевела мошенникам 3,6 млн рублей через банкомат на Луначарского. А затем еще 900 тысяч с другого аппарата на Гражданском проспекте. Об этом пишет “Фонтанка.ру”.