Жители Луги присоединились к акции «Сад памяти»

Первыми к международной акции “Сад памяти”, посвященной 75-летию Победы, присоединились волонтеры из Лужского района Ленобласти. Они высадили более 270 деревьев и кустарников.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, дерево в рамках акции можно высадить в лесничествах региона, но только при строгом соблюдении мер безопасности — в масках и перчатках, с сохранением социальной дистанции.

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Для участия в акции “Сад памяти” жителям Ленобласти необходимо высадить дерево на пригородном участке в деревне или на даче. И разместить фото в соцсети с хэштегом #СадПамятиДома. Чтобы зафиксировать посадку дерева на сайте акции, необходимо перейти по ссылке и добавить на интерактивную карту свою геолокацию высадки дерева «Сад памяти». Разместите фотографию, историю о своем герое и ваше дерево акции появится на интерактивной карте.

Напомним, в ходе международной акции «Сад памяти» планируется высадить 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.