У Михаила Мишустина диагностировали коронавирус

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на онлайн-встрече с Владимиром Путиным.

Он рассказал, что тесты на коронавирус, которые он сдавал, показали положительный результат. Пишут РИА «Новости«.

“В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег”, — сказал Мишустин.

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При этом премьер-министр заявил, что правительство продолжит работу, а он будет оставаться на связи. И предложил назначить и.о. главы кабмина своего заместителя Андрея Белоусова.