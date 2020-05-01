В Кировском районе столкнулись два подростка-скутериста

Двое несовершеннолетних госпитализированы в результате аварии в Кировском районе Ленобласти.
ДТП произошло вечером 30 апреля на улице Северной в садоводстве «Маяк» Кировского района. Скутер Yamaha, за рулем которого находился 15-летний подросток, въехал в мотороллер «Сузуки» с юношей на год старше.
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