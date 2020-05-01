В Кировском районе столкнулись два подростка-скутериста

Автор: Гузель Галимова
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Двое несовершеннолетних госпитализированы в результате аварии в Кировском районе Ленобласти. 

ДТП произошло вечером 30 апреля на улице Северной в садоводстве «Маяк» Кировского района. Скутер Yamaha, за рулем которого находился 15-летний подросток, въехал в мотороллер «Сузуки» с юношей на год старше. 

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01.05.2020 118

В результате столкновения пострадали водитель Yamaha и его пассажир. Оба госпитализированы с травмами средней тяжести.