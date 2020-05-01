В Кировском районе столкнулись два подростка-скутериста

Двое несовершеннолетних госпитализированы в результате аварии в Кировском районе Ленобласти.

ДТП произошло вечером 30 апреля на улице Северной в садоводстве «Маяк» Кировского района. Скутер Yamaha, за рулем которого находился 15-летний подросток, въехал в мотороллер «Сузуки» с юношей на год старше.

Вам будет интересно Под Тихвином иномарка вылетела в кювет, водитель погиб Водитель скончался на месте, его пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами. ДТП произошло вечером 30 апреля в четырех километрах от Тихвина. По... 01.05.2020 118

В результате столкновения пострадали водитель Yamaha и его пассажир. Оба госпитализированы с травмами средней тяжести.