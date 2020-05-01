В Выборге под угрозой закрытия находится военный музей Карельского перешейка

Без посетителей музей не может оплачивать счета.

Сотрудники военного музея Карельского перешейка обратились за помощью к жителям Ленобласти. Если раньше они могли оплачивать коммунальные платежи за счет проведения экскурсий и лекций, то теперь эти виды деятельности под полным запретом. К тому же, 12 мая ограничения с Выборга сняты не будут и “когда мы сможем возобновить работу – остается неясным”.

“За прошедший месяц наш музей исчерпал все резервы для оплаты счетов. Счета за электричество пришли на суммы свыше 100 000 рублей (помещения, в которых располагается музей, мы вынуждены отапливать электричеством). Это помимо остальных счетов”, — говорится в сообщении

Музей является негосударственной некоммерческой организаций, основной целью которой является сохранение памяти о павших на финской и Великой Отечественной войне. Поэтому организация не попадает ни под какие госпрограммы поддержки.

“Мы вынуждены обратиться к сообществу за помощью. Если вы считаете продолжение нашей деятельности важным, и можете себе позволить небольшое пожертвование музею – будем очень благодарны”, — пишут сотрудники музея.

Счета для пожертвования указаны в группе музея во “ВКонтакте”.