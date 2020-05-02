Сотни человек приняли участие в вечеринке автолюбителей в Петербурге

В ночь на 2 мая на парковке между стадионом «Газпром Арена» и станцией метро «Новокрестовская» собрались сотни молодых людей. Там же они пользовались услугами общепита и кальяном.

Организатором является сообщество «sibur arena», объединяющее дрифтеров, гонщиков и любителей красивых машин, сообщает «Фонтанка«.

Судя по кадрам, участники не собирались скрывать свои намерения развлечься. Кроме того, на месте звучало громкое музыкальное сопровождение. Любой желающий мог покурить кальян, купить кофе, заказать доставку еды, потанцевать, — ни о какой социальной дистанции в полтора метра и речи быть не может.

Сообщается, что на место прибыл полицейский автомобиль, предположительно, вызванный местными жителями. Он «поиграл мигалками» и уехал.

По последним данным на 2 мая, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 323 случая заражения коронавирусом, всего инфекция подтверждена у 4 734 человек.