Мотоциклист влетел в легковушку в Петербурге

Сегодня днем, 2 мая, на пересечении Приморского шоссе и Яхтенной улицы в Петербурге произошла авария. Столкнулись мотоцикл Honda и легковушка Opel.

По предварительной информации, мотоциклом управлял мужчина 1977 года рождения, а легковушкой — мужчина 1965 года рождения. Мотоциклист не верно выбрал скорость и потерял управление, в результате чего влетел в стоявший на светофоре автомобиль.

В результате водителя мотоцикла в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Приморскому району.