Жители Ленобласти могут принять участие в конкурсе «Ленинградская память»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил, что регион присоединяется к акции «Ленинградская память».

«Нас не сломит коронавирус и вынужденная самоизоляция. Мы достойно встретим 75-летие Великой Победы. Мы помним наших героев! Новый конкурс #ленинградскаяпамять», — пишет губернатор.

Он добавил, что для участия следует разместить видео с рассказом о родственниках-ветеранах в годы войны. Видео не должно длиться дольше минуты. Кроме видео можно опубликовать фотографии с соответствующим описанием до 9 мая. Пост должен быть опубликован в Сети под хэштегом #ленинградскаяпамять.

