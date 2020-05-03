Жители Ленобласти могут принять участие в конкурсе «Ленинградская память»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил, что регион присоединяется к акции «Ленинградская память».
Он добавил, что для участия следует разместить видео с рассказом о родственниках-ветеранах в годы войны. Видео не должно длиться дольше минуты. Кроме видео можно опубликовать фотографии с соответствующим описанием до 9 мая. Пост должен быть опубликован в Сети под хэштегом #ленинградскаяпамять.
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Нас не сломит коронавирус и вынужденная самоизоляция. Мы достойно встретим 75 летие Великой Победы. Мы помним наших героев! Новый конкурс #ленинградскаяпамять Про семью, про Победу, нашу гордость и нашу историю. Размещайте видео с рассказом о своих ветеранах в годы войны длительностью до 1 минуты или фотографии с описанием до 9 мая с хэштегом #ленинградскаяпамять Лучшие архивы обязательно отметим призами! Правила конкурса размещены в сообществе Ленинградская область ВКонтакте. Там же состоится подведение итогов. #ленинградскаяпамять #дрозденко