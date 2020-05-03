МЧС предупреждает жителей Ленобласти о тумане 4 и 5 мая

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 4 и 5 мая ночью и утром на территории Ленинградской области местами ожидается туман.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:

С УЧЕТОМ СЛОЖИВШЕЙСЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙОБСТАНОВКИ ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И

РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ!

Рекомендации участникам дорожного движения в условиях тумана

Статистика дорожных происшествий указывает на то, что более трети всех самых серьёзных автомобильных аварий происходит именно в условиях резкого снижения видимости, вызванного туманом. В условиях тумана стаж вождения и технические возможности даже самых передовых марок автомобилей сводятся к минимуму.

Всё дело в том, что в тумане человеческий глаз теряет способность точно рассчитывать расстояние до впередиидущего автомобиля, а также иного препятствия. Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Основные правила для безопасной езды в тумане

Если нет возможности отложить поездку, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Существует «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Так, к примеру, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более десяти километров в час. А если туман слишком густой, и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться.

Останавливаясь на шоссе, нужно постепенно прижиматься к правой обочине дороги. Ориентируйтесь по расположенным вдоль обочины предметам – деревьям, домам, заборам. Самым лучшим вариантом будет съезд с полотна дороги подальше на обочину. При этом обязательным условием будет включение габаритных огней или аварийной сигнализации, вне зависимости от времени суток.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении в условиях тумана является одним из основных. А вот включать дальний свет фар категорически запрещается.

Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане, также как и в темное время суток, при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами.

Совершать манёвры, которые в обычных условиях езды были бы абсолютно нормальными, не рекомендуется. Лучше избегать всевозможных внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Двигаясь в тумане, очень сложно адекватно оценить движения других автомобилей. Ведь поэтому и правила дорожного движения запрещают обгон во время тумана. В случае, если обгон или опережение обусловлено реальной необходимостью, следует заранее предупредить любым доступным и понятным способом о предстоящем манёвре водителя едущего впереди автомобиля. Не стоит доверять задним огням идущего впереди авто – дистанцию стоит держать ощутимо больше, чем в обычных условиях.

Также стоит избегать и неожиданного торможения. При необходимости остановиться, нужно постепенно снижать скорость и после остановки включить аварийную сигнализацию. Кстати, в условиях тумана значительно искажается не только восприятие расстояния до предметов, но и их цвета. Поэтому лучше лишний раз удостовериться в истинности сигнала светофора, чем двигаться, бросив в его сторону поверхностный взгляд. Кроме того, желательно ориентироваться не по задним огням попутной машины, а по дорожному полотну.

Во время тумана лучше опустить стёкла автомобиля. Так будет гораздо больше шансов услышать нужные звуки с дороги. В условиях плохой видимости водители нередко используют сигнал клаксона. Для лучшего ориентира в пространстве стоит периодически отвечать звуковым сигналом своего автомобиля другим участникам движения.

Дополнительные негативные факторы езды в тумане

Учитывая, что туман представляет собой мельчайшую водяную пыль, на ветровом стекле движущегося в тумане автомобиля постепенно скапливается влага, создающая дополнительные препятствия обзору. Поэтому, при движении в тумане, стоит включить дворники ветрового и обогрев заднего стекла. Не забывайте и об эффекте аквапланирования, который может быть спровоцирован водянистой плёнкой от густого тумана на дорожном покрытии. В таких условиях тормозной путь значительно увеличивается.

Водитель, управляющий автомобилем в условиях недостаточной видимости, практически всё время движения вынужден пребывать в состоянии высокого эмоционального напряжения и повышенной опасности. Такое состояние провоцирует быструю утомляемость и резкое снижение внимания. Чтобы отсрочить переутомление, не стоит смотреть длительное время непосредственно на дорогу перед автомобилем, кроме того, это поможет не потерять ориентацию на затуманенной дороге.

Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, вопреки усталости, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги.

Напоминаем:

— при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01», «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»;

— в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.