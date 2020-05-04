Идем на спад? Ленобласть ведет поэтапную борьбу с Covid-19

Ленобласть показывает отличные результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Недавно входившая в ТОП-10 регионов по росту заболеваемости коронавирусом Ленобласть, в начале недели порадовала тем, что не просто вышла из десятки, а не попала и в ТОП-15.

В регионе складывается оптимистичная картина по преодолению пика коронавирусной инфекции. Если посмотреть на графики, то заметно, что число коронавирусных больных в регионе снижается.

В тоже время, по словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в некоторых районах коронавирусные ограничения будут постепенно снимать. Судя по статистике первыми районами станут Тихвинский, Подпорожский, Лужский, Кировский и Лодейнопольский.

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Если ситуация с коронавирусной инфекцией будет улучшаться, то в скором времени доля заболевших в сводках будет куда меньше, чем вылечившихся, а впоследствии и сойдёт на нет.