Заразившийся коронавирусом спикер парламента Ленобласти рассказал о своих карантинно-рабочих буднях

Председатель областного парламента Сергей Бебенин продолжает активную работу даже не самоизоляции.

По словам спикера Законодательного собрания Ленинградской области, когда он узнал о своём диагнозе, то не паниковал. Парламентарий привык ориентироваться на своё самочувствие, а оно по его словам хорошее.

Online47. — Все как обычно — работаю с документами, принимаю решения и отвечаю на звонки, провожу совещания в онлайн режиме, — рассказал Сергей Бебенин изданию

Спикер отметил, что соблюдает режим самоизоляции и следит за всеми показателями организма.

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Парламентарий заверил граждан, что в тот момент, когда тест на коронавирус даст отрицательный результат, то он вернётся к работе в обычном режиме. Прежде всего, Сергей Бебенин намерен, отправится в свой округ, а потом в районы, где требуется его участие.