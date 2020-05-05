В Вуоксе найден труп рыбака-петербуржца, пропавшего 1 мая

4 мая в озере Вуокса поблизости от поселка Марьино в Приозерском районе Ленобласти было найдено тело 56-летнего рыбака из Петербурга.
1 мая петербуржец вышел на озеро Вуокса поблизости от поселка Кротово на синей ПВХ-лодке с мотором и пропал. К его поискам были привлечены правоохранительные органы, подразделения ГИМС и поисково-спасательного отряда Приозерска.
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05.05.2020 64