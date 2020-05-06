ЕР просит прокуратуру разобраться с выплатами заболевшим врачам в Санкт-Петербурге

Правозащитный центр «Единой России» просит прокуратуру разобраться с выплатами компенсаций врачам в Санкт-Петербурге, заболевшим коронавирусом, сообщает пресс-служба партии.
Сопредседатель правцентра Михаил Старшинов напомнил, что основанием для единовременной выплаты медработникам является документ, подтверждающий, что они пострадали в результате оказания медицинской помощи. Документ этот выдаёт комиссия, сформированная в учреждении здравоохранения. Получается, что орган, сформированный администрацией учреждения, определяет, выплачивать конкретному работнику или его семье денежные средства или нет.
По его словам, учитывая характер и особенности работы медиков, которые сегодня практически круглосуточно заняты в борьбе с распространением коронавируса, недопустимо скатываться в бюрократию при решении вопроса о выплате им компенсаций.