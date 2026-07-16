Государственный строительный надзор Ленинградской области выдал разрешение на возведение школы на 825 мест в посёлке Новоселье Ломоносовского района.
Новый лицей получит технологический профиль: в проекте заложены пространства для программирования, робототехники, исследовательской и инженерно-творческой деятельности. Учебная среда будет организована так, чтобы дети могли переходить от теории к практике — работать над собственными проектами, проводить эксперименты и осваивать современные цифровые инструменты. Застройщиком объекта выступает компания «Брусника» в рамках соглашения с Правительством области.
Вице-губернатор Евгений Барановский подчеркнул, что выбор технологического профиля для школы в Новоселье является осознанным. В двух километрах от посёлка развивается промышленный парк, а Ломоносовский район сегодня — один из крупнейших индустриальных центров региона.
«Современным предприятиям уже нужны инженеры, программисты и специалисты, которые умеют работать с данными и искусственным интеллектом. Интерес к этим направлениям важно растить со школьной скамьи, чтобы дети видели связь между знаниями, развитием своей территории и будущей профессией», — отметил Барановский.