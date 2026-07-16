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Новости Социум

В Новоселье построят технологический лицей на 825 мест с профилем программирования и робототехники

Государственный строительный надзор Ленинградской области выдал разрешение на возведение школы на 825 мест в посёлке Новоселье Ломоносовского района.

В Новоселье построят технологический лицей на 825 мест с профилем программирования и робототехники - Государственный строительный надзор Ленинградской области выдал разрешение на возведение школы на 82
Фото: Правительство Ленинградской области

Новый лицей получит технологический профиль: в проекте заложены пространства для программирования, робототехники, исследовательской и инженерно-творческой деятельности. Учебная среда будет организована так, чтобы дети могли переходить от теории к практике — работать над собственными проектами, проводить эксперименты и осваивать современные цифровые инструменты. Застройщиком объекта выступает компания «Брусника» в рамках соглашения с Правительством области.

Вице-губернатор Евгений Барановский подчеркнул, что выбор технологического профиля для школы в Новоселье является осознанным. В двух километрах от посёлка развивается промышленный парк, а Ломоносовский район сегодня — один из крупнейших индустриальных центров региона.

«Современным предприятиям уже нужны инженеры, программисты и специалисты, которые умеют работать с данными и искусственным интеллектом. Интерес к этим направлениям важно растить со школьной скамьи, чтобы дети видели связь между знаниями, развитием своей территории и будущей профессией», — отметил Барановский.

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Новоселье Евгений Барановский
Новости Социум

Молодые россияне стала все чаще жаловаться на синдром «смартфонной кисти»

В России выросло число молодых пациентов с болью и онемением в руках из-за длительного использования смартфонов. Чаще всего с такими жалобами обращаются люди в возрасте от 18 до 35 лет.

По словам врачей, продолжительное удерживание телефона увеличивает нагрузку на сухожилия и связки кисти. Постоянные однообразные движения могут привести к воспалению сухожилий, сдавливанию нервов и ускоренному износу суставов.

Среди основных симптомов специалисты называют боль у основания большого пальца и в запястье, покалывание, онемение пальцев, скованность движений, хруст, щелчки и быструю усталость кисти.

Для снижения риска развития «смартфонной кисти» рекомендуется менять руку каждые 20-30 минут и не удерживать устройство на мизинце. Также врач советует пользоваться голосовым вводом или печатать двумя руками.

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