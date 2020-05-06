Минздрав: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу, идет прирост заболевания

Россия пока не вышла на плато по коронавирусу, так как ежедневно происходит прирост новых случаев заражения.

Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по здравоохранению. По его словам, в регионах страны плато наступит в разное время, так как везде эпидемиологический ситуация развивается по-своему.

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В России за последние сутки зафиксировали 10 559 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших — 165 9292. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.