Товарооборот Соснового Бора составил 2,3 млрд рублей

В первом квартале 2020 года население Соснового Бора приобрело товаров на 2,3 млрд рублей в местных организациях. Это на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Петростата.

Доля продовольственных товаров, как и в первом квартале 2019 года, составила 67%, непродовольственных – 33%. Алкогольных напитков реализовано на 235 млн. рублей, (на 24% больше, чем в I квартале 2019 года).

Удельный вес алкогольных напитков в объеме продовольственных товаров по сравнению с I кварталом 2019 года увеличился на 0,5 пункта и составил 15%.

Общепит реализовал продукцию на 125 млн рублей, что превышает прошлогодние показатели на 10%.

Ранее производители просили запретить скидки на продукты в России. Они считают, что благодаря такой мере удастся поддержать доходность поставщиков, которая находится под угрозой из-за роста расходов на фоне экономического кризиса.