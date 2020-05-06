Четверо сотрудников Водоканала в Петербурге заразились коронавирусом

У четверых сотрудников транспортного филиала Водоканала на Дунайском проспекте, 61, в Петербурге выявлен коронавирус. Анализы брали 28 апреля.
При этом еще у двоих результаты были «сомнительными», а еще у четверых выявлены признаки простуды. Вскоре было принято решение отправить по домам 57 работников ремонтной зоны, им предстоит провести на самоизоляции 14 дней, сообщает «Фонтанка«.
Тем временем на объектах организации проводится дезинфекция. На предприятии ведется выборочное тестирование. Выявленные случаи, как отметили в пресс-службе, не касаются работников на основных сооружениях филиалов водоснабжения и водоотведения — соответственно, заболевшие с водой не контактировали.
На данный момент в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» из 8770 тысяч сотрудников на рабочих местах находятся 2178 человек. Это оперативно-технический персонал, работники эксплуатационных служб, аварийных бригад, транспортные службы и специалисты на основных сооружениях предприятия. Они работают, соблюдая усиленные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции,а остальные — удаленно.
На водопроводных станциях работает уникальная двухступенчатая технология комплексного обеззараживания питьевой воды посредством реагента гипохлорита натрия и ультрафиолетовой обработки.