Четверо сотрудников Водоканала в Петербурге заразились коронавирусом

У четверых сотрудников транспортного филиала Водоканала на Дунайском проспекте, 61, в Петербурге выявлен коронавирус. Анализы брали 28 апреля.

При этом еще у двоих результаты были «сомнительными», а еще у четверых выявлены признаки простуды. Вскоре было принято решение отправить по домам 57 работников ремонтной зоны, им предстоит провести на самоизоляции 14 дней, сообщает «Фонтанка«.

Тем временем на объектах организации проводится дезинфекция. На предприятии ведется выборочное тестирование. Выявленные случаи, как отметили в пресс-службе, не касаются работников на основных сооружениях филиалов водоснабжения и водоотведения — соответственно, заболевшие с водой не контактировали.