Два учебных заведения из Ленобласти победили в конкурсе «Школа года»

По итогам всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Школа года — 2020», которые подвели 28 апреля, Каменногорский центр образования стал лауреатом.

Среди образовательных учреждений 47 региона победили Каменногорский центр образования и Волховская средняя общеобразовательная школа №1.

МБОУ «Каменногорский ЦО» — лауреат в номинации «Лучшая школа, реализующая инклюзивную практику» по итогам всероссийского конкурса «Инклюзивная школа Росии-2015», сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.