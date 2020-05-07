Обязательный масочный режим вводится в 7 районах Ленобласти

В 29 населенных пунктах Ленинградской области с 10 мая вводится обязательный режим ношения масок и перчаток. Об этом сообщается в постановлении правительства региона.
Нарушения влекут за собой административную ответственность. Требование распространяется на магазины, аптеки, транспорт (в том числе такси), ярмарки и другие помещения, где осуществляют деятельность индивидуальные предприниматели и юридические лица. Обязательный масочный режим предусматривает семь районов области:
- Бокситогорский (Пикалево, Селиваново, Бокситогорск);
- Выборгский (Выборг, Гончарово, Первомайское, Рощино);
- Всеволожский (Всеволожск, Кудрово, Мурино, Новое Девяткино, Янино-1, Сертолово, поселок имени Морозова, Новосергиевка, Бугры, Старая);
- Гатчинский (Гатчина, Тайцы, Никольское, Сиверский, Коммунар, Новый Свет);
- Ломоносовский (Новоселье);
- Приозерский (Приозерск, Сосново);
- Тосненский (Тосно, Никольское, Ульяновка).
Главы администраций муниципальных районов, входящих в перечень, вправе принять решение о введении аналогичных мер на территории других населенных пунктов или об их снятии.