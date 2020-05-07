На платформе Izi.Travel теперь доступен аудиогид «Дорога жизни», разработанный в рамках онлайн-проекта «По следам боевой славы Ленинградской области». Маршрут длится 2,5 часа и рассчитан как для автолюбителей, так и для велопрогулок.

Запись озвучена профессиональными дикторами Дорожного Радио, протяженность маршрута 60 км. Он начинается у памятника регулировщицам, которые в годы войны указывали путь идущим по льду Ладожского озера машинам, и заканчивается у стен Крепости Орешек. Сооружение защищали моряки 409-й морской батареи Балтийского флота — они не позволили фашистам замкнуть кольцо блокады Ленинграда и перерезать Дорогу жизни.

Путь по «Дороге жизни» длиной в 47 километров включает в себя такие знаковые мемориалы, как «Цветок жизни», «Балтийские крылья», «Румболовская гора», Дом авиаторов, памятник Катюше, Осиновецкий маяк, мемориал «Разорванное кольцо».