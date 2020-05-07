«Мы обяжем»: В Петербурге введут масочный режим

Сегодня, 7 мая, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что в Северной столице масочный режим будет носить обязательный характер.

«Мы не будем рекомендовать — мы обяжем носить маски и перчатки. Это компенсационная мера к тем решениям, которые мы примем в ближайшее время. Мы разрешаем работать предприятиям, строительным компаниям, мы разрешим работать целому ряду предприятий, которые стоят в производственной цепочке, — автомагазинам, например», — сообщил Елин.

Елин также добавил, что в вестибюлях метро поставят вендинговые аппараты, в которых можно будет купить маски и перчатки.

Роспотребнадзор также настаивает на обязательном ношении средств индивидуальной защиты.

«Постановлением правительства Санкт-Петербурга масочный режим уже введен. Безусловно, я буду рекомендовать правительству города введение масочного режима для всего населения города. Это не говорит о том, что нужны медицинские маски. Они нужны медработникам. Нужные гигиенические маски. Они могут быть закуплены в обычных магазинах или изготовлены самостоятельно из подручных средств. Но их ношение обязательно», — заявила в эфире канала «Санкт-Петербург» глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

Ранее ivbg.ru писал, что обязательный масочный режим вводится в 7 районах Ленобласти. Постановление регионального правительства вступает в силу с 10 мая. Требование распространяется на конкретные населенные пункты.