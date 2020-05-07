Летние кафе, базы отдыха и другое: после майских праздников бизнес Ленобласти вернется к работе

Ожидается, что после майских праздников бизнес Ленинградской области вернется к работе. В первую очередь, могут открыться магазины непродовольственных товаров и салоны красоты, сообщает Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора».

В ближайшие 4-5 дней в правительстве региона окончательно определятся, что и когда открывать.

Ленобласть одним из первых регионов подошла к поэтапному снятию ограничений, поэтому вся территория условно поделена на три категории: карантин, обязательный масочный режим и прочие территории. За исключением трех-четырех десятков населенных пунктов в ближайшее время могут открыться:

Магазины непродовольственных товаров (книги, канцтовары, спорттовары и все для охоты и рыбалки, ювелирка, галантерея, парфюмерия, косметика, обувь, одежда и т.п.);

Летние кафе. Здесь условие, что за столиком могут находиться не более трех человек, расстояние между столами по меньшей мере два метра;

Салоны красоты, солярии, массажные салоны, фитнес-клубы (кроме бань и бассейнов);

Базы отдыха, курорты, санатории, профилактории;

Организации культуры, спорта и туризма. Включая дома культуры, музеи и библиотеки, но кроме театров и кино (даже в самих ДК);

Парки.

В населенных пунктах с масочным режимом разрешат что-либо из этого списка:

Торговля, парикмахерские;

Занятия спортом на открытом воздухе.

Тем временем в населенных пунктах, где действует карантин, могут открыться все магазины, кроме парфюмерных, галантерейных и косметических, спортивные площадки для индивидуальных тренировок. Сегодня таких населенных пункта два: Первомайское и Пикалево.

Кроме того, на отдельных территориях, где не введен карантин, могут открыть торговые комплексы с соблюдением масочного режима.

Напомним, с 10 мая в ряде населенных пунктов с 10 мая вводится обязательный масочный режим. Нарушения влекут за собой административную ответственность.