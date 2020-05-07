Водитель легковушки устроил массовую аварию в Гатчинском районе и скрылся. Один человек погиб

Сегодня вечером, 7 мая, на 13,5 км дороги «Красное Село — Гатчина — Павловск» в Гатчинском районе произошла авария. Столкнулись пять автомобилей.

По предварительной информации, автомобиль Opel выехал на встречную полосу, после чего и произошла массовая авария. В результате 61-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2114, скончался. Его пассажирка получила многочисленные травмы

Водитель Opel скрылся с места аварии, после чего вернулся. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и личность пострадавших, сообщает «Дорожный инспектор».