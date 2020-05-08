В Пикалево мужчина ограбил салон сотовой связи, угрожая продавцам увечьями  

7 мая недалеко от общежития на улице Школьной в Пикалево задержан 34-летний житель Курганской области, подозреваемый в ограблении салона сотовой связи на улице Советской.

По данным следствия, подозреваемый зашел в торговый павильон и оповестил продавцов, что нанесет им увечья, если они окажут сопротивление. После этого он забрал из кассы 3 000 рублей. Ограбление попало на камеры видеонаблюдения.

По факту грабежа с угрозой применения насилия возбуждено уголовное дело.