В Пикалево мужчина ограбил салон сотовой связи, угрожая продавцам увечьями  

Автор: Сергей Агутин
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7 мая недалеко от общежития на улице Школьной в Пикалево задержан 34-летний житель Курганской области, подозреваемый в ограблении салона сотовой связи на улице Советской.

По данным следствия, подозреваемый зашел в торговый павильон и оповестил продавцов, что нанесет им увечья, если они окажут сопротивление. После этого он забрал из кассы 3 000 рублей. Ограбление попало на камеры видеонаблюдения.

По факту грабежа с угрозой применения насилия возбуждено уголовное дело.

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