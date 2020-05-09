Еще одного серого тюлененка спасли в Ленобласти и направили на реабилитацию — видео

Еще одного детёныша серого тюленя спасли в Ленинградской области и доставили в центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.

«А еще к нам привезли из Манолы тощего серого тюленёнка. Тюленёнок болен чем-то непонятным, так что будем лечить его сразу от всего. Теперь в центре 30 пациентов», — сообщает фонд на своей странице в «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, который находится на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» в Репино, уже проходят реабилитацию 29 животных: серые тюлени, ладожские кольчатые нерпы и балтийские нерпы.

Этот сезон стал одним из самых сложных для основателей центра. Из-за аномального тепла и раннего таяния льда новорождённых нерпят уносило течением, где они оставались в одиночестве и могли погибнуть. Животные поступали к специалистам в тяжёлом состоянии, были сильно истощены и напуганы.

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Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года спасены и возвращены в дикую природу 78 нерп и тюленей.