11 спасенных тюленят готовят выпустить в Финский залив — видео

Автор: Гузель Галимова
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Малышам предстоит пройти последний этап реабилитации перед тем, как их отпустят на волю. Если все пойдет по плану, то это случится уже в мае.

В Репинском центре изучения и сохранения морских млекопитающих 11 детенышей серых тюленей поправились и окрепли. Каждый из них весит более 25 кг. Теперь им предстоит пройти заключительный этап реабилитации, перед тем как их отпустят в естественную среду обитания. 


Сейчас малышей, которые ранее лечились в индивидуальных карантинных боксах и мобильных кабинах, переместили в общий бассейн. Им предстоит самостоятельно привыкнуть к холодной воде, научиться контактировать между собой и отвыкнуть от рук человека.

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22.04.2020 272