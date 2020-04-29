11 спасенных тюленят готовят выпустить в Финский залив — видео

Малышам предстоит пройти последний этап реабилитации перед тем, как их отпустят на волю. Если все пойдет по плану, то это случится уже в мае.

В Репинском центре изучения и сохранения морских млекопитающих 11 детенышей серых тюленей поправились и окрепли. Каждый из них весит более 25 кг. Теперь им предстоит пройти заключительный этап реабилитации, перед тем как их отпустят в естественную среду обитания.





Сейчас малышей, которые ранее лечились в индивидуальных карантинных боксах и мобильных кабинах, переместили в общий бассейн. Им предстоит самостоятельно привыкнуть к холодной воде, научиться контактировать между собой и отвыкнуть от рук человека.