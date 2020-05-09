Чемпион мира в составе сборной России по хоккею Алексей Яшин сказал, что надеется на то, что празднование Дня Победы в стране состоится после того, как ситуация с коронавирусом разрешится.
Все массовые мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне были отменены в России из-за ситуации с коронавирусом.
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09.05.2020 40
«Я хочу поздравить всех ветеранов войны и вообще всю нашу страну с такими великим праздником – Днём Победы! Хочу пожелать здоровья ветеранам, всем россиянам. Как только вся эта ситуация с коронавирусом закончится, обязательно отпразднуем праздник так, как всегда это делали. Буду смотреть воздушный парад в Москве — это грандиозно», — сказал Яшин по телефону.