Чемпион мира в составе сборной России по хоккею Алексей Яшин сказал, что надеется на то, что празднование Дня Победы в стране состоится после того, как ситуация с коронавирусом разрешится.

Все массовые мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне были отменены в России из-за ситуации с коронавирусом.

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