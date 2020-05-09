Александр Дрозденко возложил цветы к мемориалу в Гатчине — видео

Сегодня по всей России проходят памятные мероприятия в честь юбилея Дня Победы.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко почтил память о солдатах, воевавших в Великой Отечественной войне возложением цветов к мемориалу в Гатчине.

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Стоит отметить, что сегодня по всей России и Ленобласти проходят памятные мероприятия посвящённые юбилею Дня Победы.