В Ленобласти почти треть заболевших вылечились от коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки, по состоянию на 10 мая, не выявлено новых случаев заражения коронавирусом в 10 районах.

Всего за последние сутки выявлено 67 зараженных, при этом выздоровели 30 человек. Ограничительные меры, принятые в регионе, предотвращают возможные вспышки заражения коронавирусом. Так, прирост заражений в населенных пунктах небольшой — от 1 до 4 случаев, за исключением Мурино, где выявлено 9 новых зараженных.

Больше всего выявлено зараженных во Всеволожском районе(39). На втором месте находится Подпорожский район (8). В Тосненском и Выборгском районах выявили по шесть случаев. Тем временем в Приозерском и Кировском районах — по три человека, в Гатчинском — 2 случая.

Ситуация с коронавирусом в Ленинградской области вообще вызывает оптимизм – на 10 мая, по данным Online47, в регионе от коронавируса вылечилась почти треть заболевших – 393 человека [прим. ред. – по данным российского оперштаба: 423].