Труп рыбака нашли на Ладожском озере

Житель деревни Леднево обнаружил на Ладожском озере труп мужчины в рыболовном костюме. На вид утопленнику 35-45 лет.

Спасатели поискового отряда Шлиссельбурга транспортировали тело к Новоладожскому каналу. Проверяется версия о том, что это может быть один из двух рыбаков, пропавших 1 мая на рыбалке под Борисовой Гривой.

Труп одного из них был найден 6 мая на берегу реки Морье.