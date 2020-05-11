Труп рыбака нашли на Ладожском озере

Житель деревни Леднево обнаружил на Ладожском озере труп мужчины в рыболовном костюме. На вид утопленнику 35-45 лет.
Спасатели поискового отряда Шлиссельбурга транспортировали тело к Новоладожскому каналу. Проверяется версия о том, что это может быть один из двух рыбаков, пропавших 1 мая на рыбалке под Борисовой Гривой.
Труп одного из них был найден 6 мая на берегу реки Морье.
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