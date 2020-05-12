В Петербурге будут судить таможенника, продававшего секретные данные 

В Петербурге пресекли канал утечки сведений ограниченного доступа из Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО).

Следствием установлено, что к организации утечки конфиденциальных данных причастна группа лиц, в состав которой входил сотрудник таможенных органов. Он, исполняя свои должностные обязанности, неправомерное копировал информацию о таможенном декларировании и профилях рисков.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета России, эта информация позволяла недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности избежать применяемые таможенными органами мер по минимизации рисков, занижения таможенной стоимости перемещаемых через границу России товаров и, как следствие, уклонения от уплаты таможенных платежей.

Добавляется, что похищенные сведения также реализовывались через интернет-ресурсы.

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В отношении таможенника возбуждены уголовные дела по статьям “Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации” и “Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя”. В отношении группы лиц по статье “Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий группой лиц по предварительному сговору”.

В настоящее время следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия.