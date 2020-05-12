Стало известно, где 12 мая зафиксированы 74 новых случая COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти зафиксирован 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в Ленобласти заболевших – 1 640 человек. Выздоровели – 466 человек.

Динамика по населенным пунктам и районам:

  • Бокситогорск;
  • Селиваново, Бокситогорский район;
  • Зимитицы, Волосовский район;
  • Торосово, Волосовский район;
  • Большой Сабск, Волосовский район;
  • Всеволожск;
  • Кудрово, Всеволожский район;
  • Сертолово, Всеволожский район;
  • Ириновка, Всеволожский район;
  • Гатчина;
  • Рождествено, Гатчинский район;
  • Сиверский, Гатчинский район;
  • Вырица, Гатчинский район;
  • Батово, Гатчинский район;
  • Коммунар, Гатчинский район;
  • Ивановка, Гатчинский район;
  • Большое Рейзино, Гатчинский район;
  • Большие Колпаны, Гатчинский район;
  • Новый Учхоз, Гатчинский район;
  • Дружная Горка, Гатчинский район;
  • Выра, Гатчинский район;
  • Пустошка, Гатчинский район;
  • Пудость, Гатчинский район;
  • Кириши;
  • Кировск;
  • Ропша, Ломоносовский район;
  • Горбунки, Ломоносовский район;
  • Лаголово, Ломоносовский район;
  • Шепелево, Ломоносовский район;
  • Вильповицы, Ломоносовский район;
  • Никольское, Тосненский район.
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