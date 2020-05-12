Стало известно, где 12 мая зафиксированы 74 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти зафиксирован 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего в Ленобласти заболевших – 1 640 человек. Выздоровели – 466 человек.
Динамика по населенным пунктам и районам:
- Бокситогорск;
- Селиваново, Бокситогорский район;
- Зимитицы, Волосовский район;
- Торосово, Волосовский район;
- Большой Сабск, Волосовский район;
- Всеволожск;
- Кудрово, Всеволожский район;
- Сертолово, Всеволожский район;
- Ириновка, Всеволожский район;
- Гатчина;
- Рождествено, Гатчинский район;
- Сиверский, Гатчинский район;
- Вырица, Гатчинский район;
- Батово, Гатчинский район;
- Коммунар, Гатчинский район;
- Ивановка, Гатчинский район;
- Большое Рейзино, Гатчинский район;
- Большие Колпаны, Гатчинский район;
- Новый Учхоз, Гатчинский район;
- Дружная Горка, Гатчинский район;
- Выра, Гатчинский район;
- Пустошка, Гатчинский район;
- Пудость, Гатчинский район;
- Кириши;
- Кировск;
- Ропша, Ломоносовский район;
- Горбунки, Ломоносовский район;
- Лаголово, Ломоносовский район;
- Шепелево, Ломоносовский район;
- Вильповицы, Ломоносовский район;
- Никольское, Тосненский район.
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