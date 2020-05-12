Семьям сгоревших в больнице Петербурга выплатят по миллиону рублей

Согласно распоряжению губернатора Петербурга Александра Беглова, родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия будет выплачено по миллиону рублей.

По словам вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, помимо материальной семьям погибших будет оказана любая необходимая помощь.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 12 мая произошел пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных с COVID-19. Пять человек погибли. Из горящего здания эвакуированы 150 человек.