Двух человек эвакуировали с балкона горящей квартиры в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел ранним утром 13 мая на проспекте Культуры в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили, что информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 6.30.

Прибывшие на место происшествия спасатели тушили комнату в квартире на площади 15 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 7.30.

Отмечается, что во время тушения возгорания с балкона квартиры были эвакуированы два человека. После осмотра они были госпитализированы.

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По факту происшествия будет проведена проверка.