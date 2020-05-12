На пожаре возле Ново-Токсово сгорел человек

Пожар охватил 56 квадратных метров дачного дома, расположенного в садоводстве «Юбилейное» у поселка Ново-Токсово во Всеволожском районе Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 12 мая в 02:30. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 04:18.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.