В Ленобласти 66 новых случаев заражения коронавирусом, в России — 10 028

В Ленобласти на утро 13 мая зафиксировали 66 новых случаев коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 10 028 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 4 461 (44,5%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 242 271 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 96 летальных случаев. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 2 212 человек. При этом за сутки выздоровели 4 491 человек, общее число выписанных — 48 003.