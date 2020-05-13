Ленинградцев ждет небольшой дождь 14 мая

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 14 мая в Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями.

Согласно сообщениям синоптиков, в большинстве районов Ленобласти пройдет небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ветер ночью переменный слабый, утром, днем западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 гр., днем столбики термометров покажут +8…+13 гр.