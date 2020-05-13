В Ленобласти пройдет операция «Частник» по проверки тракторов

С 13 по 31 мая инспектора гостехнадзора Ленинградской области проводит профилактическую операцию «Частник».

Инспекторы управления вместе с сотрудниками ДПС проверят наличие регистрации транспортных средств, действующего технического осмотра, страховки, наличие у водителя прав соответствующей категории, у собственников техники.

«Гостехнадзор отвечает за обеспечение безопасности при эксплуатации тракторов и иных самоходных машин. Если юридические лица ежегодно предоставляют технику для техосмотра, то частные лица, не всегда тщательно следят за обязательным соблюдением правил эксплуатации машин. Профилактика таких правонарушений и есть основная цель операции «Частник», — отметил начальник Гостехнадзора Ленинградской области Виктор Гранев.

Операцию «Частник» ежегодно управление Гостехнадзора не случайно проводит в мае. Именно в это время года гражданам больше всего нужна самоходная техника: вспахать огороды, вывезти мусор, привести территорию в порядок.

В связи с этим ivbg.ru напоминает владельцам техники о необходимости иметь при себе все необходимые документы и эксплуатировать исправную, с прохождением технического осмотра, застрахованного в установленном порядке технику.