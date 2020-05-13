В Ленобласти пройдет операция «Частник» по проверки тракторов

С 13 по 31 мая инспектора гостехнадзора Ленинградской области проводит профилактическую операцию «Частник».
Инспекторы управления вместе с сотрудниками ДПС проверят наличие регистрации транспортных средств, действующего технического осмотра, страховки, наличие у водителя прав соответствующей категории, у собственников техники.
Операцию «Частник» ежегодно управление Гостехнадзора не случайно проводит в мае. Именно в это время года гражданам больше всего нужна самоходная техника: вспахать огороды, вывезти мусор, привести территорию в порядок.
В связи с этим ivbg.ru напоминает владельцам техники о необходимости иметь при себе все необходимые документы и эксплуатировать исправную, с прохождением технического осмотра, застрахованного в установленном порядке технику.