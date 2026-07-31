Предприятие по производству беспилотников, пораженное ВС РФ в Киеве в ночь на 26 июля, принадлежало зарегистрированной в США компании Terminal Autonomy, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, компания специализируется на разработке высокоточных ударных дронов с системами наведения, устойчивыми к помехам. Terminal Autonomy зарегистрировали в штате Делавэр в 2023 году.

На сайте компании указано, что беспилотники используют искусственный интеллект. Среди ее разработок представлены барражирующие и высокоточные боеприпасы.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении ударов по двум предприятиям в Киеве, связанным с производством беспилотников и комплектующих для них.