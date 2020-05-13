Сев в Ленобласти проведен на 62,5% из запланированных посевных площадей

Для проведения сезонных полевых работ хозяйствам перечислено 2,4 млрд рублей господдержки, что на 500 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Всего сев яровых проведен на площади 41,503 тыс. га. Практически завершается сев зерновых культур – посеяно 29,103 тыс. га (88% к плану). Посажено 418 га овощей, 353 га картофеля, посеяно 576 га рапса и 11 053 тыс. га кормовых культур.

Напомним, что для проведения посевной кампании аграриям Ленобласти в виде субсидий выделено 1,7 млрд рублей. Денежные средства поступят из регионального и федерального бюджетов. АПК планирует в 2020 году произвести 134,3 тыс. т зерновых культур, 67,2 тыс. т картофеля, 72,4 тыс. т овощей, заготовить 32,2 ц на одну условную голову кормов.